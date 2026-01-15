Astronomia Secondo uno studio pubblicato su Nature Communication l’attività vulcanica su Europa potrebbe essere troppo debole per alimentare le sorgenti idrotermali che secondo alcune ipotesi potrebbero creare condizioni adatte alla vita nell’oceano subglaciale (nell’immagine) della luna di Giove.
Biologia L’iniezione della proteina Shugoshin 1 può ridurre la frequenza dei difetti genetici negli ovuli delle donne oltre i 35 anni, aumentando significativamente la probabilità di successo della fecondazione in vitro, afferma uno studio pubblicato su Biorxiv in attesa di revisione.
