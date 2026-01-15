◆ Con il blocco totale di internet imposto dal regime l’8 gennaio 2026 e le comunicazioni telefoniche instabili, è difficile avere un bilancio preciso delle vittime della repressione scatenata dalle autorità contro le proteste cominciate il 28 dicembre 2025 e diffuse in tutto il paese. Secondo l’ong Iran human rights, con sede in Norvegia, almeno 3.428 manifestanti sono stati uccisi, tra cui diversi minorenni, e più di diecimila sono stati arrestati (dati aggiornati alla sera del 14 gennaio). Altre stime, che l’ong non ha potuto verificare, registrano seimila morti. Il 14 gennaio l’Iran ha affermato che i processi dei manifestanti arrestati saranno “rapidi”, mentre le organizzazioni per i diritti umani temono un ampio ricorso alla pena di morte. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha fatto sapere il 12 gennaio che sono stati incendiati duecento negozi, 180 ambulanze, 53 moschee e alcuni autobus. I mezzi d’informazione statali hanno anche riferito di “decine di esponenti delle forze di sicurezza uccisi dai rivoltosi”.