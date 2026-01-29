Prendersi cura dei nipoti fa bene al cervello, scrive de Volkskrant. Uno studio ha confrontato i dati di più di 2.400 nonni e nonne che accudivano regolarmente i nipoti con quelli di quasi 7.400 persone che non lo facevano, considerando diversi fattori, come età, stato di salute e condizioni economiche. Nei test di valutazione cognitiva i primi hanno sempre avuto risultati migliori rispetto ai secondi, le donne in particolare. Questo dipenderebbe dal fatto che gli uomini considerano l’accudimento più impegnativo. Sono infatti le attività che ci piacciono molto a fare bene al cervello. Se invece prevale lo stress possono avere addirittura un effetto negativo. ◆