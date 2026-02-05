A una settimana dalle frane causate dalle forti piogge del 28 e 29 gennaio nel sito minerario di Rubaya, nell’est della Repubblica Democratica del Congo (Rdc), il bilancio delle vittime è ancora incerto. Le autorità locali parlano di 226 morti ma per la società civile sarebbero almeno quattrocento i minatori rimasti uccisi. “Il governo di Kinshasa ha invitato la comunità internazionale a considerare il dramma una conseguenza diretta dell’occupazione e dello sfruttamento illegale delle risorse congolesi”, scrive Actualite.cd. A Rubaya, nel Nord Kivu, c’è uno dei più grandi giacimenti al mondo di coltan, un minerale strategico per le nuove tecnologie, che dall’aprile 2024 è controllato del gruppo ribelle M23, sostenuto dal Ruanda.