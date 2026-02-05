Il 2 febbraio i prezzi dell’oro e dell’argento hanno registrato un brusco declino dopo il picco raggiunto il 29 gennaio, scrive la Bbc. Nelle ultime settimane le quotazioni dei metalli preziosi si erano impennate in parte a causa delle numerose incertezze che caratterizzano l’economia mondiale. Poi il crollo: il valore dell’oro è diminuito del 9 per cento nelle prime ore di contrattazione, arrivando a 4.403 dollari all’oncia troy (31,1 grammi), prima di rimbalzare fino a 4.763 dollari; l’argento ha perso invece il 15 per cento scendendo a 71,3 dollari all’oncia troy. In calo anche la criptovaluta più importante, il bitcoin, che il 31 gennaio è sceso sotto la soglia degli ottantamila dollari, perdendo in un giorno il 6,5 per cento.