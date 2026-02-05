In molti paesi europei la pubblicazione di 3,5 milioni di documenti relativi al caso Jeffrey Epstein ha messo in difficoltà diverse figure pubbliche, svelando o confermando i loro legami con il finanziere, anche dopo la sua condanna del 2008 per sfruttamento sessuale di minori. Come racconta Le Monde, il 1 febbraio si è dimesso il laburista britannico Peter Mandelson ( nella foto ), ministro nei governi di Tony Blair. In Norvegia è emerso invece che i rapporti tra la principessa Mette-Marit ed Epstein erano più stretti di quanto si credesse, mentre in Slovacchia si è dimesso Miroslav Lajčák, che ha lasciato l’incarico di consigliere del primo ministro Robert Fico dopo la rivelazione dei suoi incontri con il finanziere. Secondo il Daily Mail i nuovi documenti – in cui il nome del presidente russo Vladimir Putin compare più di mille volte – rivelano anche l’esistenza di un rapporto privilegiato tra Epstein e i servizi segreti di Mosca. Secondo il tabloid, che cita fonti dell’intelligence britannica, dai fascicoli si intuisce che “Epstein agiva per conto di Mosca, facilitando incontri segreti tra ragazze russe e alcuni degli uomini più potenti del mondo”. L’obiettivo era metterli in imbarazzo per renderli ricattabili.