La morte di un animale domestico può essere dolorosa quanto quella di un familiare o di un amico stretto, scrive The Conversation, e può lasciare un profondo senso di vuoto. Ma spesso si tende a minimizzare il dolore di una persona per la perdita di un cane o di un gatto. Questo tipo di lutto, non abbastanza riconosciuto dalla società, può far sentire le persone isolate e rendere più difficile la guarigione, spiega la psicologa e terapeuta statunitense Millie Cordaro, per la difficoltà a esprimere i propri sentimenti o a chiedere aiuto. È importante non sottovalutare questa sofferenza e offrire vicinanza e sostegno.