Il 30 gennaio Donald Trump ha dichiarato che Kevin Warsh (nella foto) sarà il prossimo presidente della Federal reserve (Fed), la banca centrale degli Stati Uniti. Se la sua nomina sarà confermata dal senato, scrive il Wall Street Journal, a maggio Warsh prenderà il posto di Jerome Powell. Warsh è stato nel consiglio dei governatori della Fed tra il 2006 e il 2011, svolgendo un ruolo di primo piano nell’azione dell’istituto volta a salvare Wall street dagli effetti del crollo finanziario del 2008. Secondo il quotidiano statunitense, per assicurarsi la nomina a presidente della Fed, Warsh ha dovuto assicurare a Trump che s’impegnerà affinché la banca riduca drasticamente il costo del denaro. ◆