  1. Modera le aspettative: è un allenatore, non un mago.
  2. Se passi il tempo a parlargli dei tuoi problemi, sostituiscilo con una psicoterapeuta.
  3. Trovarlo attraente può essere uno stimolo, innamorarsi di lui può essere un disastro.
  4. Non farti colpevolizzare per la pizza della sera prima.
  5. Il suo scopo è vederti soffrire. Ma se stai per vomitare fermati.

