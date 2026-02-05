- Modera le aspettative: è un allenatore, non un mago.
- Se passi il tempo a parlargli dei tuoi problemi, sostituiscilo con una psicoterapeuta.
- Trovarlo attraente può essere uno stimolo, innamorarsi di lui può essere un disastro.
- Non farti colpevolizzare per la pizza della sera prima.
- Il suo scopo è vederti soffrire. Ma se stai per vomitare fermati.
