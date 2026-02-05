Nel sud della Cina è stato scoperto un giacimento con migliaia di fossili in ottimo stato di conservazione ( nella foto ), che conserva quasi intatto un ecosistema marino del cambriano. Finora sono state catalogate 153 specie animali, in gran parte sconosciute. La ricerca, pubblicata su Nature, è di grande rilevanza paleontologica perché permette di studiare la vita dopo l’evento di Sinsk, avvenuto circa 513,5 milioni di anni fa, quando il calo dell’ossigeno negli oceani provocò la prima estinzione di massa.