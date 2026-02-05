Secondo la Global sleep survey del 2025, che ha analizzato il sonno di più di 30mila persone in 13 paesi, il 38 per cento delle donne ha difficoltà ad addormentarsi tre o più volte alla settimana, rispetto al 29 per cento degli uomini. Anche in Spagna recenti studi scientifici, come quello pubblicato nel 2023 sullo European Journal of Public Health, hanno mostrato questa tendenza, scrive El País: le donne riportano una qualità del sonno peggiore rispetto agli uomini, anche quando dormono per un totale di ore simile.