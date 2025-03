Falso. Sui social qualcuno sostiene che le donne abbiano bisogno di dormire più degli uomini, per motivi che vanno dalle differenze ormonali all’idea che il loro cervello lavori più velocemente. Tuttavia “non ci sono prove che esista una ragione biologica per cui le donne debbano dormire più degli uomini”, spiega Suzanne Bertisch, specializzata in disturbi del sonno al Brigham and women’s hospital di Boston, negli Stati Uniti. In media le donne sembrano trascorrere a letto diversi minuti in più degli uomini, ma secondo alcune ricerche ciò sarebbe legato al fatto che spesso hanno una peggiore qualità del sonno, perché hanno una maggiore probabilità di soffrire d’insonnia o perché interrompono il riposo più degli uomini per prendersi cura dei figli o di altri familiari. Sul perché le donne tendano a dormire peggio non ci sono risposte definitive, ma solo ipotesi. Per esempio le donne che soffrono di apnee notturne spesso non ricevono la giusta diagnosi, perché non presentano alcuni dei sintomi rivelatori comuni negli uomini, come il russare o svegliarsi con il fiatone. Inoltre il carico mentale delle incombenze quotidiane, che di solito ricadono sulle donne, potrebbe rendergli difficile riposare bene. The New York Times