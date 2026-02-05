A soli 146 anni luce di distanza è stato individuato un pianeta roccioso potenzialmente abitabile. HD 137010 b ( nell’immagine ) sembra molto simile alla Terra: la sua orbita dura 355 giorni, e secondo uno studio pubblicato su Astrophysical Journal Letters ha il 50 per cento di probabilità di trovarsi nella zona abitabile del suo sistema. Tuttavia le temperature potrebbero essere molto basse, fino a 70 gradi sottozero. Serviranno nuove osservazioni per confermare la scoperta, ma la sua vicinanza lo rende un obiettivo per gli studi sugli esopianeti.