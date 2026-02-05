Il 1 febbraio Laura Fernández (nella foto), candidata del partito conservatore Pueblo soberano e sostenuta dal presidente Rodrigo Cháves, ha vinto con il 48,5 per cento dei voti le elezioni presidenziali in Costa Rica. Il mandato di Fernández, 39 anni, comincerà l’8 maggio. Come ha detto lei stessa, l’obiettivo è continuare il cambiamento avviato dal suo predecessore. La campagna elettorale è stata incentrata sulla lotta all’insicurezza, una delle preoccupazioni principali dei cittadini a causa dell’aumento degli omicidi per la lotta tra bande legate al narcotraffico. “Fernández”, scrive il sito nicaraguense Divergentes, “vuole importare in Costa Rica le politiche del leader populista del Salvador Nayib Bukele, costruendo un megacarcere di massima sicurezza dove rinchiudere i criminali”. ◆