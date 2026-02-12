◆ Narges Mohammadi (nella foto), 53 anni, attivista per i diritti umani e vincitrice del Nobel per la pace nel 2023, è stata condannata a sei anni di carcere per “associazione e collusione con l’obiettivo di commettere reati” e a un altro anno e mezzo per propaganda. L’ha confermato l’8 febbraio il suo avvocato su X. Mohammadi era stata arrestata il 12 dicembre 2025 insieme ad altri attivisti durante una cerimonia in ricordo di un avvocato ritrovato morto a Mashhad, nell’est del paese. Negli ultimi giorni i Guardiani della rivoluzione hanno arrestato vari esponenti del Fronte riformista, un’organizzazione che rappresenta gruppi politici progressisti.

◆ Il 6 febbraio Iran e Stati Uniti hanno tenuto in Oman colloqui sul programma nucleare di Teheran, che dovrebbero ora passare alla seconda fase.