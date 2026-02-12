“L’8 febbraio, appena dodici ore dopo essere stato scarcerato, il politico venezuelano di opposizione Juan Pablo Guanipa (nella foto, al centro) è stato nuovamente arrestato da circa dieci persone in abiti civili ma pesantemente armate”, scrive Bbc mundo. Il ministro dell’interno e della giustizia di Caracas, Diosdado Cabello, ha dichiarato che “alcune persone si credono superiori e pensano di poter fare quello che vogliono, ma non è così”. Secondo El País, il nuovo arresto di Guanipa “è stato un segnale di avvertimento che contraddice i gesti recenti di apertura della presidente ad interim Delcy Rodríguez e che serve a ricordare chi detiene il controllo nel paese”. Il 10 febbraio il figlio di Guanipa ha reso noto che il padre è tornato nella sua casa a Maracaibo, ma agli arresti domiciliari. ◆