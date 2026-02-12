Non ci sono evidenze che trascorrere molto tempo davanti agli schermi causi la miopia, scrive il Guardian. È più probabile però che il tempo trascorso davanti a uno schermo sostituisca quello dedicato ad altre attività che migliorano la salute degli occhi. Una di queste, importante soprattutto per i bambini, è stare all’aria aperta. “Esporsi alla luce solare è fondamentale per lo sviluppo oculare”, afferma Flora Hui, del Centre for eye research Australia. Giocare all’aperto e lontano dagli schermi significa anche che l’occhio si concentra su oggetti lontani, il che contribuisce allo sviluppo della vista. Incoraggiare i bambini a uscire per una o due ore al giorno potrebbe “rallentare la progressione della miopia”. ◆