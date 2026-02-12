Il risultato delle elezioni anticipate dell’8 febbraio per il rinnovo della camera bassa, indette dalla prima ministra Sanae Takaichi dopo soli tre mesi alla guida del governo, ha confermato lo scenario anticipato dagli ultimi sondaggi. Il Partito liberaldemocratico ha ottenuto 316 dei 465 seggi in palio, ed è la prima volta che un singolo partito si assicura i due terzi della camera bassa. Con i 36 seggi del Partito dell’innovazione giapponese, la coalizione conservatrice ha ottenuto una supermaggioranza con 352 seggi. Un risultato conseguito nonostante la rottura con l’alleato storico del Pld, il Kōmeitō, braccio politico dell’organizzazione buddista Soka gakkai, che assicurava un ampio bacino di voti, scrive Nikkei Asia. Il Komeito, pacifista e moderato, per anni aveva bilanciato le posizioni più estremiste del Pld. Takaichi, esponente dell’ala più a destra del partito, era stata eletta leader a ottobre e automaticamente era diventata premier. Lo straordinario risultato elettorale darà al Pld un grande potere, dopo che nel 2024 aveva perso la maggioranza in entrambe le camere, e a Takaichi un notevole peso politico nel partito. La premier procederà con il piano di sospendere per due anni la tassa sui consumi dell’8 per cento per i prodotti alimentari, come promesso prima del voto, proponendo al contempo un aumento della spesa pubblica. Questa scelta preoccupa gli osservatori, dato che non è chiaro come intenda farlo senza aumentare il debito del paese, il più alto tra quelli dei paesi ricchi. Le altre questioni principali per Takaichi sono: stabilire regole ancora più stringenti sull’immigrazione e modificare l’articolo 9 della costituzione, che vieta al Giappone di avere delle forze armate se non a scopo difensivo. Sul piano diplomatico dovrà cercare di allentare le tensioni con la Cina, dopo lo strappo provocato dalle sue dichiarazioni su un possibile intervento in difesa di Taiwan in caso di attacco cinese. ◆