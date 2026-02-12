- Emozionante a dieci anni, carino a quindici, patetico dopo i venti.
- Se ti ostini a festeggiarlo da adulto, comportati da adulto e regala diamanti.
- Niente biglietti di auguri alle amiche single. Non hanno bisogno della tua pietà.
- Per una cena romantica non bastano le candele, bisogna anche avere qualcosa da dirsi.
- Invece di accanirti contro san Valentino, puoi semplicemente ignorarlo.
