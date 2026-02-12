  1. Emozionante a dieci anni, carino a quindici, patetico dopo i venti.
  2. Se ti ostini a festeggiarlo da adulto, comportati da adulto e regala diamanti.
  3. Niente biglietti di auguri alle amiche single. Non hanno bisogno della tua pietà.
  4. Per una cena romantica non bastano le candele, bisogna anche avere qualcosa da dirsi.
  5. Invece di accanirti contro san Valentino, puoi semplicemente ignorarlo.

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it

Questo articolo è uscito sul numero 1652 di Internazionale, a pagina 106. Compra questo numero | Abbonati