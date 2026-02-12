Le seppie della specie _Doratosepion andreanum _ possono esibire sui loro tentacolio motivi cangianti invisibili all’occhio umano, rivelati dalle foto a luce polarizzata pubblicate su Pnas. Speciali cellule chiamate iridofori deviano la luce in orizzontale, mentre i muscoli trasparenti la orientano in verticale. Questo schema è usato solo dai maschi durante il corteggiamento. La percezione della luce polarizzata aiuterebbe inoltre questi cefalopodi a distinguere meglio le prede e gli oggetti dall’ambiente.
