L’amministrazione Trump ha deciso di revocare una direttiva che dal 2009 costituisce il fondamento giuridico dell’azione del governo federale contro il riscaldamento globale. La decisione smantellerebbe i limiti sulle emissioni in settori chiave, segnando una svolta rispetto alle politiche sul clima di Barack Obama e Joe Biden, spiega Npr.
