Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Bmj Medicine diversificare gli sport che si praticano potrebbe influenzare la durata della vita. I ricercatori dell’università di Harvard hanno analizzato due ampi studi condotti su più di 110mila persone nell’arco di circa trent’anni. I partecipanti con la maggiore diversità di attività praticate presentavano un rischio di morte inferiore del 19 per cento, indipendentemente dalla quantità di ore dedicate all’allenamento, e dal tipo di sport praticato.

