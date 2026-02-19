Kenya L’aeroporto di Nairobi è rimasto paralizzato il 16 e il 17 febbraio a causa dello sciopero dei lavoratori del trasporto aereo. La mobilitazione è stata sospesa solo dopo l’annuncio di un accordo con il ministero dei trasporti.

Iran Il 17 febbraio si è svolto a Ginevra un secondo ciclo di negoziati tra Iran e Stati Uniti sul programma nucleare di Teheran, per evitare l’intervento militare statunitense minacciato da Donald Trump. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che sono stati fatti “progressi”.