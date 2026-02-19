Regno Unito Il 13 febbraio la corte suprema britannica ha annullato la decisione del governo di mettere al bando il gruppo attivista Palestine action. I giudici hanno stabilito che la classificazione dell’organizzazione come “terrorista” era sproporzionata, spiegando che la misura ha comportato “una violazione sostanziale della libertà d’espressione e di riunione”. Il governo ha annunciato che farà ricorso.