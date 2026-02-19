Un frammento di osso rinvenuto nel sud della Spagna potrebbe essere la prima prova diretta che i cartaginesi usarono davvero gli elefanti durante le guerre puniche, suggerisce uno studio pubblicato su Journal of Archaeological Science: Reports. La datazione al carbonio indica che il reperto potrebbe risalire all’epoca della seconda guerra punica, all’inizio del terzo secolo aC, quando il generale cartaginese Annibale partì dalla Spagna con più di 25mila soldati e 37 elefanti per invadere l’Italia.
