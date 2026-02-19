Tutti gli uomini di Epstein

◆ Ho letto gli articoli sul caso Epstein (Internazionale 1652). La cosa più inquietante è il fatto che politici, accademici e figure pubbliche abbiano continuato a legittimare Epstein anche dopo una condanna per reati sessuali. Il problema non è solo l’individuo: è il sistema che lo ha protetto.

Orsola Severini

La sicurezza degli altri

◆ Nella rubrica di Donatella Di Pietrantonio c’è una riflessione sul tema della sicurezza, troppo spesso sottovalutato (Internazionale 1651). Quel “si poteva evitare” che segue le sciagure dovrebbe suscitare sdegno e invece accresce l’impotenza e disarma fino ad assuefarci. La responsabilità non può sottomettersi al profitto.

Francesca Santese

Funziona a meraviglia

◆ Ho letto l’articolo sulla capacità di farsi stupire (Internazionale 1649). Sono una violinista e performer, e mi occupo di sperimentazione e improvvisazione. Provo meraviglia a ogni suono che accidentalmente colpisce la mia attenzione, dal camion che lava le strade, allo spazzolino elettrico che ricrea la sequenza degli armonici naturali di re bemolle, ai calici di vino di forme diverse che, al momento del brindisi, creano bicordi incredibili; per non parlare del canto degli uccelli.

Anaïs Drago

Piaceri inauditi

◆ Ho trovato interessante l’articolo di Maïa Mazaurette sui cambiamenti culturali nel sesso (internazionale.it). Sicuramente il desiderio e la libido vengono influenzati dall’evoluzione della società. Inoltre mi è parso più chiaro quanto sia scarsa l’educazione al piacere nella nostra società e quanto sia stata spostata verso desideri che poco c’entrano con il sesso. Argomenti poco trattati purtroppo.

Elena Cori

Cane o coyote?

◆ Nella rubrica “In rete” di Gaia Berruto (Internazionale 1650), si cita Reddit come esempio di rete per connettersi agli altri senza algoritmi o intelligenze artificiali, ma andrebbe anche sottolineato che Reddit nel 2024 siglò un accordo commerciale con la OpenAi, concedendole accesso totale alle interazioni della piattaforma, a uso e consumo di Chatgpt.

Marco Bernardelli

Errata corrige

◆ Su Internazionale 1651, nella cartina a pagina 24, il paese indicato come Benin è in realtà la Nigeria.

Errori da segnalare?

correzioni@internazionale.it

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it