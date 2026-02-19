La Turchia e la Grecia hanno rilanciato il dialogo bilaterale con un incontro ad Ankara tra il premier di Atene Kyriakos Mitsotakis e il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan. I due hanno discusso di confini marittimi, della questione di Cipro e di cooperazione regionale. Il sito turco **Yetkin Report ** fa notare che Mitsotakis punta davvero a migliorare i rapporti con Ankara, ma nel governo e nella società greci ci sono forti resistenze. Anche il giornale greco **Naftemporiki ** giudica positivamente l’incontro, ma invita a “non farsi illusioni”.