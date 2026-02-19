Biologia Uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine sostiene di aver individuato il meccanismo alla base dei casi di trombocitopenia e trombosi provocati nel 2021 dai vaccini contro il covid prodotti dalla Johnson & Johnson e dalla AstraZeneca (nella foto). Secondo i ricercatori il disturbo è dovuto a una mutazione genetica che spinge gli anticorpi prodotti dopo la vaccinazione a legarsi a una molecola che regola la coagulazione del sangue invece che alle proteine del virus.
Salute Un’analisi di 22 studi condotta dalla Cochrane collaboration suggerisce che il digiuno intermittente è efficace più o meno quanto le diete convenzionali e non garantisce altri benefici significativi per la salute. I partecipanti che lo seguivano hanno perso in media il 3 per cento del loro peso corporeo.
