Biologia Uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine sostiene di aver individuato il meccanismo alla base dei casi di trombocitopenia e trombosi provocati nel 2021 dai vaccini contro il covid prodotti dalla Johnson & Johnson e dalla AstraZeneca (nella foto). Secondo i ricercatori il disturbo è dovuto a una mutazione genetica che spinge gli anticorpi prodotti dopo la vaccinazione a legarsi a una molecola che regola la coagulazione del sangue invece che alle proteine del virus.