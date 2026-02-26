La massa muscolare comincia a diminuire a partire dai trent’anni e diventa difficile svilupparla con l’avanzare dell’età. Il segreto per sentirsi forti a lungo termine è concentrarsi meno sulle dimensioni dei muscoli e più sul mantenimento della forza, in modo da muoversi meglio nella vita quotidiana, scrive il New York Times. Per una sessione efficace di allenamento di forza si possono fare 20 minuti di sollevamento pesi progressivo, oppure esercizi pliometrici o con la palla medica o movimenti di rapidità.