“Il 19 febbraio l’assemblea nazionale del Venezuela, su pressione degli Stati Uniti, ha approvato all’unanimità una legge di amnistia”, scrive l’Afp. “Bisogna saper chiedere perdono e anche saper ricevere il perdono”, ha detto la presidente ad interim Delcy Rodríguez. L’amnistia riguarda fatti avvenuti durante tredici periodi specifici, dal tentativo di golpe contro Hugo Chávez nel 2002 fino alle manifestazioni dopo la vittoria contestata di Nicolás Maduro nel 2024. L’ong Foro penal ha calcolato che la legge copre solo venti mesi dei 27 anni di governi chavisti ed esclude i militari e le persone accusate di ribellione.