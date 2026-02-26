La Corea del Sud, il secondo costruttore mondiale di navi, riduce le distanze dalla Cina, la leader di mercato. Il motivo, spiega Nikkei Asia, sono le restrizioni commerciali statunitensi che colpiscono tutte le imbarcazioni costruite in Cina. Nel 2025 gli ordini globali della cantieristica navale sono diminuiti del 27 per cento. Quelli delle aziende sudcoreane, invece, sono aumentati dell’8 per cento, e la quota di mercato è cresciuta di sette punti percentuali, arrivando al 20,6 per cento. Gli ordini dei cantieri cinesi, intanto, sono diminuiti del 35 per cento, e la quota di mercato del colosso asiatico è scesa di otto punti percentuali, attestandosi sul 62,7 per cento. ◆