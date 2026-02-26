  1. Prendi già due appuntamenti, così almeno al secondo ti presenterai.
  2. È inutile fare gli occhi dolci alla dentista: lei è concentrata sul tuo molare.
  3. Se stai per addormentarti, l’anestesia è troppo forte.
  4. Non cercare di fare conversazione mentre hai un trapano in bocca.
  5. Anche stavolta prometterai di usare il filo interdentale. E anche stavolta non lo farai.

