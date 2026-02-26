- Prendi già due appuntamenti, così almeno al secondo ti presenterai.
- È inutile fare gli occhi dolci alla dentista: lei è concentrata sul tuo molare.
- Se stai per addormentarti, l’anestesia è troppo forte.
- Non cercare di fare conversazione mentre hai un trapano in bocca.
- Anche stavolta prometterai di usare il filo interdentale. E anche stavolta non lo farai.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1654 di Internazionale, a pagina 106. Compra questo numero | Abbonati