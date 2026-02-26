Uno studio pubblicato su Cell descrive come l’Acanthamoeba polyphaga mimivirus (nell’immagine), un virus a dna di grandi dimensioni, prende il controllo dei ribosomi della cellula infettata monopolizzando a proprio vantaggio la produzione di proteine. Senza questo meccanismo, la replicazione del virus rallenta fino a centomila volte. La scoperta conferma che certi virus dispongono di strumenti molecolari sofisticati capaci di sostituire alcune funzioni cellulari, contraddicendo la tesi secondo cui sono solo dei parassiti.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1654 di Internazionale, a pagina 97. Compra questo numero | Abbonati