“Secondo un rapporto del comitato nazionale del Partito democratico statunitense sulle presidenziali del 2024, Kamala Harris ha perso consensi anche per la posizione dell’amministrazione Biden sulla guerra a Gaza, in particolare tra giovani e progressisti”, scrive Axios. “Il partito non ha pubblicato il rapporto per evitare divisioni”. Harris ha detto di aver chiesto a Biden di mostrare maggiore empatia verso i palestinesi, ma durante la sua campagna elettorale si è rifiutata di rompere pubblicamente con lui su Israele.