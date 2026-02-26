“Sulla carta l’economia danese è in una condizione invidiabile”, scrive Bloomberg. “L’occupazione è ai massimi storici, la crescita del pil è solida, le finanze pubbliche sono in salute. Il paese scandinavo insomma è in pieno boom”. Ma questi dati non esprimono “il senso di angoscia che lo attanaglia da quando la principale azienda danese, la casa farmaceutica Novo Nordisk (diventata famosa grazie al farmaco per dimagrire Wegovy) ha cominciato a ridurre il personale”. Nel settembre 2025 la Novo Nordisk ha tagliato circa cinquemila posti di lavoro, uno dei licenziamenti di massa più gravi nella storia del paese. L’esempio è stato seguito da altre aziende importanti, come le banche Nykredit e Nordea Bank.