Un gruppo di ricercatori della Microsoft ha messo a punto un sistema per registrare grandi quantità di informazioni creando microscopiche deformazioni nel vetro con un laser ad alta energia. Secondo uno studio pubblicato su Nature, una lamina quadrata di pochi centimetri di lato può immagazzinare 4,8 terabyte di dati per almeno diecimila anni senza consumare energia. Questa tecnologia potrebbe quindi ridurre sensibilmente la domanda di elettricità dei centri dati.
