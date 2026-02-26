Il 25 febbraio il cancelliere tedesco Friedrich Merz ( nella foto ) ha cominciato una visita di stato in Cina, scrive la Reuters. Il lea­der cristianodemocratico è stato accolto dal primo ministro Li Qiang, e i due hanno dichiarato di volere una cooperazione più stretta tra la Cina e la Germania. La missione di Merz, infatti, è quella di rinsaldare i legami con Pechino, visto che i rapporti commerciali tra i due paesi sono caratterizzati da profondi squilibri. Merz è accompagnato da una delegazione di trenta grandi aziende tedesche.