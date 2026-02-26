Il 23 febbraio ha prestato giuramento il nuovo governo olandese guidato dal centrista Rob Jetten, 38 anni, il più giovane primo ministro nella storia del paese e il primo dichiaratamente omosessuale, scrive il Guardian. Il partito centrista filoeuropeo D66, guidato da Jetten, aveva vinto a sorpresa le elezioni legislative anticipate del 29 ottobre 2025, sconfiggendo di stretta misura il Partito della libertà (Pvv, estrema destra) di Geert Wilders. Le elezioni erano state indette dopo la caduta dell’esecutivo guidato da Dick Schoof, il più a destra nella storia recente del paese.