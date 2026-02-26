◆ Alla fine di gennaio, dopo una tempesta di neve che ha investito gran parte degli Stati Uniti centrali e orientali, le autorità del parco nazionale del Grand Canyon hanno chiuso al traffico Desert view drive, una strada che costeggia l’orlo meridionale della gola, e hanno avvertito i visitatori della possibile presenza di ghiaccio sui sentieri.

Due giorni dopo uno strato di neve copriva ancora parti del versante settentrionale e di quello meridionale, rispettivamente a circa 2.400 e 2.100 metri di quota. Durante l’inverno a queste altezze la neve è piuttosto frequente. La media annuale è di un metro e mezzo per il versante meridionale e più di tre metri e mezzo per quello settentrionale. Ad altitudini più basse invece le precipitazioni tendono a cadere sotto forma di pioggia.