Il 24 febbraio le forze pachistane e afgane si sono scambiate colpi di arma da fuoco lungo il confine, pochi giorni dopo alcuni raid aerei pachistani in Afghanistan contro campi di miliziani accusati di attentati suicidi in Pakistan, scrive la Bbc.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1654 di Internazionale, a pagina 30. Compra questo numero | Abbonati