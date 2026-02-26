I batteri del genere Vidania che vivono in simbiosi con gli insetti emitteri come le cicaline, sono gli organismi con il genoma più piccolo mai osservato. Il loro dna possiede solo cinquantamila coppie di basi e circa sessanta geni funzionali. La drastica riduzione del genoma, spiegano i ricercatori su Nature Communications, è il risultato di una lunga coevoluzione e avvicina questi batteri agli organelli cellulari come mitocondri e cloroplasti.