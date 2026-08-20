Falso. L’idea che la barba sia più sporca del viso rasato circola da decenni, spiega John Tregoning, professore di immunologia all’Imperial college di Londra. Esistono perfino ricerche secondo cui le persone percepiscono gli uomini con la barba come meno puliti. Uno studio, per esempio, ha rilevato che lo pensano i clienti dei ristoranti davanti ai camerieri barbuti. Ma la scienza non conferma sempre questa tesi. Una delle prime ricerche sull’argomento, pubblicata nel 1967, ha confrontato volti lavati e non, con e senza barba, dopo che era stata spruzzata sui partecipanti una quantità di batteri. La combinazione più sporca non era quella con la barba: la maggior parte dei batteri è stata recuperata dai volti rasati e non lavati, seguiti dai volti con la barba non lavati, dai volti con la barba lavati e infine dai volti rasati e lavati. “Quindi, se non avete intenzione di lavarvi la faccia, è meglio avere la barba”, dice Tregoning, “ma se invece pensate di farlo, è leggermente preferibile essere sbarbati”. Nel complesso, l’idea che la barba sia antigienica è molto esagerata: “Qualsiasi parte del corpo, con o senza peli, può ospitare dei batteri”, conclude Tregoning. “E nella maggior parte dei casi questo non crea alcun problema”. The Guardian