era un mistero, lo scongiuro era

norma quotidiana, sul giornale del mattino,

infilato nel calderone

ricolmo di succo d’amore, fradicio, il pene

messo dentro con forza, a rimestare

no, no

non è il trafiletto letterario della gazzetta popolare

non è stata forse messa in prima pagina,

da quel giorno in poi,

l’illustrazione in questione?

erano mostruosi, pari a colonne infuocate di lascivia,

i nascituri combustibili,

dentro l’utero materno chiamato reattore

– incontrollabile, l’ingordigia –

si sono liquefatti, fradici-fradici

ci furono perdite, mh…

parecchio l’abbiamo già dimenticato

siamo stati soggiogati?

laggiù, nel cervello elettronico,

la zuppa encefalica

nelle centrali nucleari – ce ne sono a palate –

nell’emivita dei bastoni incandescenti

nascono, uè uè, i bebèlettrici

ninna nanna, nanna fate!