Nel novembre 2025 il congresso statunitense ha votato – quasi all’unanimità – una legge che prometteva di far luce sulla vicenda. Per riuscirci bisognava procedere in tre direzioni: indagare in modo adeguato sulla rete di Epstein (e sul coinvolgimento di Donald Trump), proteggere l’identità delle vittime e perseguire i responsabili. Alla fine non è stato fatto niente di tutto questo. I documenti pubblicati sono incompleti. I nomi e le fotografie delle vittime sono stati diffusi senza alcuna precauzione, mentre la figura del presidente è stata scrupolosamente protetta. Anche se la divulgazione parziale degli Epstein files non risparmia le élite mondiali (soprattutto quelle europee, che potrebbero essere danneggiate più di quelle americane), negli Stati Uniti ancora non si registra alcuna conseguenza per le persone coinvolte.