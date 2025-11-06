Il mio corpo è una ferita una breccia che hai generato nel mondo non, come credono, lì per accogliere ma marchio di crudeltà

Io, taglio aperto, al debutto mi credevo integra e invincibile lame pronte in tasca organi da sfoderare in battaglia

Ci rende aliene questa cosa per noi così familiare perdita e raccolto in contenitori o affari usa e getta mentre sentiamo la ferocia della vita

Non è la luna a controllare le maree ma io non è la luna a controllare me detto io i tempi

Il tuo ciclo segue il mio mi ha creata perché il mio creasse universi.

Chang Shih-chin è una poeta taiwanese nata nel 1988. Autrice di tre raccolte di poesie, s’ispira ai temi del mistero, del soprannaturale e dell’orrore. Questo testo è tratto dalla raccolta Chu mei de jiawu (“La casa senza spettri”, Aquarius Publishing 2018). Traduzione dal cinese di Alessandra Pezza nell’ambito dell’Officina di traduzione permanente dell’Università di Milano-Bicocca.