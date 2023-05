Si chiamano bar italia: senza maiuscole, senza enfasi. L’ultima volta che sono stata in un vero bar Italia ero in un paesino in Abruzzo in mezzo a giocatori di carte, foto degli avventori del bar e immancabili patatine stantie, uno scenario che richiederebbe una colonna sonora di epica a mezze tinte, tra un valzer melodico anni cinquanta o un brano power pop anni ottanta. Niente di più lontano dai bar italia, band nata a Londra e formata da Nina Cristante (di origini italiane, musicista, personal trainer, ha fatto un po’ di cose con Dean Blunt), Jezmi Tarik Fehmi e Sam Fenton. L’opacità con cui si muovono e le poche informazioni sulla band ricordano un po’ quella dei compianti Wu Lyf degli inizi, con meno rituali del mistero. Se per i Wu Lyf valeva il concetto di heavy pop, i bar italia sono appena usciti con un disco per la Matador, Tracey denim, che è puro dream punk. Prodotti da Marta Salogni, con show spesso sold out che fanno già dire “io c’ero” come succedeva all’inizio con le Savages e gli xx, i bar italia si fanno vedere in rete con una foto sola in cui guardano in camera e sono effettivamente seduti al tavolino di un bar. L’immagine coincide con i suoni: bassa risoluzione, livida sfrontatezza, destinatari confusi, un bisogno quasi fisico di saperne di più e andare a fondo, l’impossibilità di collocare veramente quello che si sente in un segmento preciso di tempo. Ascolti Tracey denim, pensavi fossi post punk, riapri gli occhi e un po’ era il Bar Italia, un po’ era l’America disciolta dei Silver Jews. Un disco in cui si viaggia, in tutti i sensi. ◆