Mentre cercavo qualche riflessione interessante per poter rispondere alla tua domanda, mi sono imbattuto in questa: “Fare un figlio è l’atto letteralmente più egoistico che possa esistere. Decidiamo noi per lui senza potergli chiedere il consenso e quando potremmo farlo la decisione è stata irrimediabilmente presa: è impossibile retrocedere alla non esistenza”. L’ha scritta la bioeticista e giornalista Chiara Lalli. Quindi ho chiesto a lei di risponderti: “Prima di tutto siamo tutti egoisti e scegliamo di fare o non fare qualcosa per noi, mica per gli altri. Nessuno si sacrifica davvero per qualcun altro ma lo fa per sentirsi buono o perché preferisce essere una persona generosa, a volte anche solo per poterlo rinfacciare. Quindi devi decidere che tipo di figlio e genitore vuoi essere. Oppure potresti comportarti in un certo modo solo perché ti senti in colpa, ma sarebbe una ragione sciocca e ambivalente. Mentre in un mondo ideale tu e i tuoi genitori trovereste un accordo, in questo rischiate di sbagliare tutto il possibile. In ogni caso, a prescindere da cosa farai, cerca di non infilarti in un labirinto di rimpianti e di lagnose rivendicazioni”.

