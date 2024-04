Per chi li desidera, fare figli arricchisce la vita, ma è vero che impoverisce le tasche. Eppure rassegnarsi mi sembra una parola troppo forte. Lo scorso anno il New York Times ha pubblicato un articolo con dieci modi per potersi permettere più viaggi di famiglia. Cerco di riassumerli qui. 1) Risparmia durante l’anno: dopo il mutuo e la spesa, i risparmi per i viaggi devono essere la tua priorità. 2) Comincia dai voli: spesso l’aereo è la parte più costosa del viaggio, quindi cercali presto e tieni d’occhio tutte le offerte. 3) Trova mete alternative: evita i luoghi troppo richiesti oppure visitali fuori stagione. 4) Scegli destinazioni dove l’euro ha un cambio favorevole: al momento paesi come Sri Lanka, Giappone e Turchia hanno monete deboli rispetto alla nostra. 5) Cerca alberghi che offrono stanze familiari. Sono pochi, ma ci sono. 6) Prendere un appartamento costa meno di un hotel. 7) Nei parchi a tema o al mare non investite nell’alloggio, che tanto ci starete poco. 8) La colazione a buffet inclusa nel prezzo può diventare un pasto che sfama tutta la famiglia per ore. 9) Non è detto che una vacanza in crociera sia inaffrontabile: il prezzo cambia moltissimo a seconda del tipo di nave e cabina. 10) Comunque ricorda: per fare grandi viaggi non bisogna per forza andare lontano.

