Ho tre figli adolescenti e in realtà qualche libro romance per le mani l’ho anche avuto: semplicemente non l’avevo mai sfogliato. Fuorviato da titoli romantici e copertine in stile manga, avevo dato per scontato che fossero libri per ragazze adolescenti. Ma dopo aver risposto a un lettore di questa rubrica che non c’era nulla di male nel fatto che sua figlia di dodici anni ne consumasse a raffica, tante lettere come la tua mi hanno fatto scoprire un fenomeno che ignoravo: molti di questi libri contengono pagine che descrivono atti sessuali in modo molto esplicito e per niente adatto a lettrici dodicenni.

Tra i libri che contengono descrizioni di dominazione sessuale citati nelle email ce n’era uno, Icebreaker di Hannah Grace, che con una certa inquietudine ho riconosciuto tra quelli che giravano per casa nostra qualche anno fa. I genitori non hanno idea che le figlie siano esposte a materiale così esplicito. Ho scoperto che esistono campagne di libraie e genitori che chiedono alle case editrici di segnalare in modo più chiaro il pubblico a cui si rivolgono i diversi libri romance. Ma si tratta di un dibattito ampio e sfaccettato, perché c’è anche chi vuole tutelare la libertà delle ragazze di leggere letteratura erotica e teme che si scivoli verso la censura. La giornalista Valentina Pigmei lo racconta in un articolo che ha scritto questa settimana per Internazionale e che trovate sul nostro sito e sulla nostra app. daddy@internazionale.it