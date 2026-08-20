Un’indagine condotta nel 2021 negli Stati Uniti dal Kinsey institute ha rivelato che tra gli adulti della generazione Z, nati dopo il 1997, uno su quattro non aveva ancora fatto sesso. Mentre un’analisi del Family studies institute ha indicato che, tra il 2010 e il 2024, il numero di persone tra i 18 e i 29 anni che non avevano avuto rapporti sessuali nell’anno precedente era raddoppiato, passando dal 12 al 24 per cento. “È una tendenza che non riguarda solo il sesso”, spiega su un pod­cast del New York Times l’esperta di comportamento sessuale Christine Emba. “I gen-z fanno molte cose meno spesso delle generazioni precedenti, o comunque più tardi: prendono la patente dopo, lasciano la casa dei genitori dopo, cominciano a bere dopo o non cominciano affatto. E il sesso è un’altra cosa che fanno più tardi”. I motivi sono tanti e interconnessi, e comprendono le alternative all’interazione sessuale offerte dalla tecnologia, il tema del consenso e le conseguenze del MeToo tra le ragazze; maggiori livelli di ansia e insicurezza, ma anche un cambiamento dei valori di riferimento, con l’amicizia, il sonno e la pace interiore che per molti sono prioritari rispetto alla sessualità. Gli esperti non sanno ancora se sia un fenomeno positivo o negativo ma almeno posso dirti che le tue figlie non sono un’eccezione.

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